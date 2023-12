Brian Van Hinthum

Maandag 18 december 2023 20:47

Max Verstappen wist dit seizoen voor de derde keer beslag te leggen op het wereldkampioenschap Formule 1. De Nederlander deed dat echter al op zaterdag, waardoor er niet gefeest kon worden zoals je zou hopen. Desalniettemin zegt Verstappen dat hij toch wel een paar verdiende drankjes op heeft de dag voor de Grand Prix.

Het was een ongebruikelijke situatie tijdens de Grand Prix van Qatar. Omdat we in het Midden-Oosten te maken hadden met een sprintraceweekend, vielen er natuurlijk op de zaterdag ook punten te verdienen. Verstappen hoefde slechts een minimaal aantal punten op nummer twee Sergio Pérez uit te lopen om de titel veilig te stellen, terwijl hij bij een nulresultaat van Pérez automatisch de titel zou pakken. De Mexicaan viel daadwerkelijk uit tijdens de sprintrace, waardoor het lot van 2023 vroegtijdig bezegeld werd en Verstappen als drievoudig kampioen door het leven kon.

Vijf gin-tonics

En dus kon de kurk van de champagne. Althans, dat zou je zeggen. Het was echter natuurlijk op zaterdag dat Verstappen zijn derde wereldtitel in de koningsklasse binnenhaalde, waardoor hij op zondag nog fris aan een Grand Prix moest beginnen. Eerder verklaarde teambaas Christian Horner al dat hij Verstappen naar bed moest sturen: "Het was ongebruikelijk om op zaterdag te winnen, toch? Er stond ook nog een Grand Prix op het programma met 42 graden. Iedereen moest dus op een normale tijd op bed liggen. Max zat inmiddels op vijf gin-tonics. Toen moesten we echt stoppen. Iedereen moest naar bed toe, maar uiteindelijk had iedereen toch een kater op zondag."

Goed eruit gezweet

Ook de kampioen in kwestie zelf gaat in de documentaire 'Max Verstappen: Near Perfect' van Viaplay nog even kortstondig in op de ongebruikelijk situatie in Qatar. Zonder het hardop uit te spreken, lijkt hij de eerdere uitspraken van Horner te bevestigen: "Nee, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit waar je hem wint. Dan kijk je terug op het seizoen en tot dan was het natuurlijk ongelofelijk. Het is lastig om een feestje te bouwen op zaterdag omdat je natuurlijk de race nog hebt op zondag. Maar laten we zeggen dat ik het goed eruit heb gezweet op zondag", lacht de Limburger.