Brian Van Hinthum

Maandag 18 december 2023 15:38

Michael Schumacher beleefde in 2013 een noodlottig ski-ongeval en sindsdien is er weinig bekend over de toestand van de zevenvoudig wereldkampioen. De familie laat spaarzaam goede vrienden toe bij de oud-coureur, maar voormalig manager Willi Weber hoort daar niet bij. Hij heeft de hoop inmiddels opgegeven.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Artikel gaat verder onder video

Geen hoop meer

Een select aantal bekenden uit de racewereld, zoals voormalig Ferrari-manager Jean Todt, krijgt nog wel eens de gelegenheid om de legendarische coureur te bezoeken en vanuit hem horen we zo nu en dan wat over Schumacher. Andere bekenden van de Duitser hebben echter minder geluk, zo ook Weber. Hij vertolkte als manager van Schumacher een belangrijke rol in de loopbaan van de zevenvoudig kampioen. In gesprek met Marca is hij de wanhoop inmiddels nabij: "Wanneer ik nu aan Michael denk, heb ik helaas geen hoop meer dat ik hem nog ooit ga zien", verzucht hij.

Als hond gevoeld

Weber vervolgt: "Na tien jaar is er nog steeds geen positief nieuws." Het feit dat vrouw Corinna Schumacher hem niet bij haar man toelaat, doet bovendien veel pijn: "Ik heb mij als een hond gevoeld na zijn ongeluk. Daar bovenop komt het feit dat Corinna mij geen contact meer toestond. Op een bepaald punt moest ik mezelf wel scheiden van Michael." Hij kreeg bovendien nog regelmatig vragen over zijn voormalig protegé: "Zelfs na drie of vier jaar vroegen mensen die mij herkenden als Schumacher's voormalig manager hoe het met Michael ging. Vanaf dat moment stopte ik met het uitleggen van alles aan mezelf en dacht ik: 'Waarom vraagt niemand hoe het met mij gaat?' Vanaf dat moment was mij duidelijk dat deze shit uit mijn hoofd moest verdwijnen", besluit de Duitser.