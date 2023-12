Vincent Bruins

De Formule 1 wil naar verluidt een Grand Prix in New York City organiseren. Stefano Domenicali, de CEO van de koningsklasse van de autosport, zou naar de wereldstad zijn gevlogen voor een gesprekje met de burgemeester, zo weet het Italiaanse Rosso Motori te melden.

De Formule 1 wordt alsmaar populairder in de Verenigde Staten. Het maakte een zwarte periode in Amerika door, toen er in 2005 slechts zes auto's op de grid stonden op Indianapolis Motor Speedway en twee jaar later verdween F1 dan ook uit het land. De koningsklasse maakte in 2012 haar terugkeer met een Grand Prix in Texas op het toen gloednieuwe Circuit of the Americas. In 2022 kwam er nog een wedstrijd in de Verenigde Staten bij met Miami. De teller staat inmiddels alweer op drie, want de gokstad Las Vegas maakt sinds afgelopen seizoen ook deel uit van de kalender.

Randalls and Wards Islands

Domenicali en burgemeester Eric Adams zouden in gesprek zijn over een Grand Prix in New York City. Eerstgenoemde heeft naar verluidt een race voorgesteld in de buurt van Central Park, gelegen tussen de Upper East Side en Upper West Side van Manhattan. Dit zou mogelijk een te drukke plek zijn en dus zijn naar verluidt de Randalls and Wards Islands als alternatieve locatie voorgesteld, gelegen tussen Manhattan Island, Queens en de Bronx. Het is niet de eerste keer dat de Formule 1 poogt een race in de omgeving New York City te organiseren. Een Grand Prix in het park Flushing Meadows werd in 1983 op de kalender gezet, maar deze ging uiteindelijk niet door, omdat inwoners in de buurt protesteerden. Plannen voor een Grand Prix van Amerika op het Port Imperial Street Circuit in New Jersey gingen voor 2013 niet door.