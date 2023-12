Vincent Bruins

Christian Horner was er aan het begin van het afgelopen Formule 1-seizoen verbaasd over dat Mercedes bleef vasthouden aan het zero-sidepodconcept. De tegenvallende snelheid van Ferrari kwam ook als een verrassing voor de teambaas van Red Bull Racing.

Aan het begin van 2022 werden nieuwe technische reglementen geïntroduceerd in de koningsklasse van de autosport en dat kwam Mercedes niet ten goede. Na acht constructeurstitels op rij te hebben gewonnen, werd de Duitse grootmacht slechts derde dat jaar. George Russell won in de slotfase van het seizoen nog wel de Grand Prix van São Paulo, maar het was duidelijk dat het zero-sidepodconcept niet de goede richting was voor Mercedes. Toch veranderden ze het niet voor het begin van 2023, maar in een wanhopige poging het gat te dichten naar Red Bull, introduceerde het in Monaco gloednieuwe sidepods en bodywork. Mercedes wist afgelopen seizoen wel Ferrari te verslaan voor de tweede plek bij de constructeurs, maar het verdiende meer dan honderd punten minder dan in 2022 en een overwinning zat er ook niet in voor Lewis Hamilton en Russell.

Erg verrast door Ferrari en Mercedes

"Ach ja, Toto heeft sowieso de neiging een beetje dramatisch te doen," vertelde Horner, antwoordend op de vraag van Motorsport.com hoe hij zich voelde, toen Mercedes na de seizoensopener in Bahrein al aankondigde het zero-sidepodconcept in de prullenbak te doen. "Ik denk dat wat ons verraste was dat Ferrari vorig jaar een hele goede auto had. En gezien de natuurlijke evolutie daarvan verwachtten we dat het dit jaar een rivaal zou zijn die dicht achterop ons zou zitten. We waren erg verrast om te zien dat Mercedes vasthield aan het concept dat vorig jaar duidelijk had gefaald. Als je naar de auto's keek tijdens de wintertests, dan stonden die van Aston Martin en McLaren het dichtst bij ons qua concept."

Alles viel samen

Horner begon in Australië al te merken dat Red Bull en Verstappen een hele goede kans hadden om ook in 2023 beide wereldkampioenschappen binnen te slepen. "Zeker vanuit Bahrein hadden we het gevoel van 'We hebben een ontzettend goede combinatie [van auto en coureur]. Maar we wisten toen nog niet of het specifiek voor dat circuit was - temperatuur, omstandigheden, asfalt. Dus het is pas wanneer je [data van] twee of drie [races] hebt en je bent naar een paar circuits gegaan waar je [in het verleden] wat problemen hebt gehad, zeker voor ons vorig jaar, zoals Melbourne, dat je plotseling denkt: 'Oké, nee, alles valt echt samen'. Dus ja, je moet een paar races hebben gehad om het duidelijk te kunnen zien. Niemand verliet Bahrein te enthousiast."