Het ging de afgelopen twee seizoenen totaal niet bij Mercedes zoals het team gehoopt had, maar ondanks de mindere prestaties weigert Toto Wolff om met beschuldigende vingers te gaan wijzen binnen de organisatie. Hij legt uit hoe de Zilverpijlen daarin te werk gaan.

Met de Grand Prix van Abu Dhabi en het veiligstellen van de tweede plaats in het constructeurskampioenschap is er een einde gekomen aan een teleurstellend seizoen van Mercedes. Na een pittige strijd met het team van Ferrari wist de formatie van Wolff ternauwernood die tweede plek veilig te stellen na een spannende middag op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Bij Mercedes wil men maar één ding: de winterstop in en hard gaan werken aan een auto die in 2024 kan gaan strijden met het team van Red Bull Racing.

Vingertje wijzen?

Daarvoor moeten natuurlijk alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op staan na een moeilijke twee jaar voor het team van Wolff. Bij tegenslagen als de afgelopen periode bij Mercedes is het gemakkelijk om met vingertjes te gaan wijzen. Wolff is daar zelf fel op tegen, zo laat hij blijken nadat PlanetF1 hem vraagt of dit binnen zijn formatie gebeurt: "Nee, want dat is iets dat we al vanaf 2013 binnen onze organisatie hebben laten doorschemeren."

Geen schuldigen

De Oostenrijker legt uit wat hij bedoelt: "We leggen de schuld bij het probleem, niet bij de persoon. We zijn een veilige omgeving. Niemand wordt ontslagen omdat we niet presteren. We zoeken altijd naar oplossingen. Als een bepaalde afdeling niet presteert, dan is dat mijn schuld. Dan heb ik niet het juiste raamwerk geleverd of was ik geen onderdeel van het aannemen van mensen. Het slaat nergens op om iemand de schuld te geven die het niet goed genoeg doet. Iedereen doet zijn best. Tenminste, dat is het gedachtegoed dat wij binnen de organisatie hanteren. We blijven vasthouden aan de no-blame culture."