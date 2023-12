Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 december 2023 17:23

Red Bull Racing staat natuurlijk bekend als een team dat de pitstops tijdens een raceweekend tot in de perfectie heeft uitgewerkt. Wanneer de lichten uitgaan, is het echter natuurlijk een heel ander verhaal. Ook in een dergelijke situatie blijkt het team echter zeer kundig te zijn.

Het team van Red Bull weet natuurlijk in de Formule 1 het ene na het andere record te verbreken en de Oostenrijkse formatie blijkt dan ook op veel punten die belangrijk zijn in de koningsklasse goed uit de voeten te kunnen. Ook de pitstops tijdens een raceweekend zijn vaak tot in de puntjes verzorgd en de renstal van Max Verstappen eindigt dan met de pitstoptijden ook vaak bovenaan in de klassementen. Daarnaast maakt men zelden een fout wanneer er bijvoorbeeld van banden gewisseld moet worden.

Ongekende tijd

Niet alleen op klaarlichte dag blijken de monteurs van het team het uitvoeren van een succesvolle pitstop machtig. Na het voor het zesde jaar op rij binnenhalen van de DHL Fastest Pit Stop Award, de prijs voor het team met de gemiddeld snelste pitstops gedurende een jaar, besloot men het op een bijzondere manier te vieren. Red Bull ondernam tien pogingen tot het uitvoeren van een succesvolle pitstop in het donker, waarbij ook nog eens alle crewleden geblinddoekt waren. De coureur en de heren voor en achter de auto droegen wél speciale night visions. Na een eerste tijd van 8.84 seconden, eindigde men met een bizarre tijd van 2.84 seconden. Een tijd die nog sneller is dan sommige gebruikelijke pitstops van andere teams tijdens een raceweekend.