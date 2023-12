Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 december 2023 15:14

Mensen met een goed gevulde portemonnee opgelet: Red Bull Racing veilt namelijk een speciale simulator. De simulator is uitgerust met de eenmalige Las Vegas-livery van het team én handtekeningen van Max Verstappen, Sergio Pérez en Christian Horner. De opbrengst van de veiling gaat naar het goede doel.

Red Bull Racing kwam dit jaar met een speciale livery richting de eerste Grand Prix op de strip van Las Vegas. Het was de derde keer dit seizoen dat Pérez en Verstappen met een nieuwe livery op de auto aan een Grand Prix zullen verschenen. Uiteindelijk werd er gekozen voor een bijzondere livery van de stad Las Vegas. Op de wagen van Verstappen zagen we diverse elementen van de wereldberoemde gokstad terugkomen. Zo zagen we het alom gekende bord van Las Vegas zelf, maar komen ook diverse gokelementen duidelijk naar voren op de RB19. Eén van de meest opvallende liveries van het team van de afgelopen jaren bleek daarmee een feit.

Artikel gaat verder onder video

Duur speeltje

Die speciale livery is nu vereeuwigd op een simulator door het team. Het unieke speeltje is door het team daarnaast te koop aangeboden middels een veilig via F1 Authentics. De speciale simulator met dus de unieke livery is ondertekend door Verstappen, Pérez en Horner en de opbrengst van het stuk gaat volledig naar het goede doel Wings for Life, dat geld inzamelt voor het onderzoek naar ruggenmergletsels en het verhelpen hiervan. Geïnteresseerden hebben tot en met 28 december de tijd om een bod te plaatsen. Let wel: het is geen goedkoop speeltje. De huidige hoogste bieding staat op 27 duizend pond.