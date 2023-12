Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft naast zijn drukke bezigheden in de Formule 1 natuurlijk nog een aantal andere hobby's, waaronder het racen in de virtuele wereld. Daarnaast is de wereldkampioen ook een behoorlijke voetbalfan én wil hij tijd spenderen aan vriendin Kelly Piquet. Tussen die laatste twee dingen krijgt hij een moeilijke keuze voorgeschoteld.

Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. "Mijn vriendin begrijpt de wereld waarin ik leef. Dat scheelt. Als ik thuis ben, probeer ik het zo goed mogelijk te combineren. Door samen leuke dingen te doen, of met familie en vrienden. Een avondje of weekendje weg, dat soort dingen", zei Verstappen eerder over zijn relatie.

Uit de simulator halen

Ondanks dat Verstappen graag leuke dingen doet met vrienden, familie en zijn vriendin, moet Piquet hem wel eens uit de simulator sleuren als hij er iets te lang inzit, zo zei ze in een gesprek van Verstappen met TIME een maandje geleden: "Er zijn momenten waarop ik zei dat het tijd was om hem af te zetten. Soms moet je hem eraan herinneren dat de zon buiten schijnt en er andere dingen te doen zijn", zei de Braziliaanse destijds. Kortom: een lastig karwei voor Verstappen om al hobby's, familie en werk te combineren.

Voetbal of romantische film?

In de Viaplay-documentaire 'Max Verstappen: Near Perfect' krijgt Verstappen de vraag of hij liever een avondje voetbal kijkt op de bank óf een romantische film met vriendin Kelly. Verstappen - duidelijk aan het wankelen gebracht - moet lachen: "Nu moet ik weer uitkijken wat ik zeg. Mijn vriendin gaat dit natuurlijk allemaal zien. Champions League begint meestal om negen uur of zo. Nou, die film kunnen we dan wel rond elf uur/half twaalf zien", lacht de Red Bull-coureur. "We kunnen het gewoon combineren."

Ook over Verstappen zijn liefde voor het gamen wordt nog even gesproken. Interviewer Koen Weijland geeft hem het dilemma: een week zonder telefoon of een week niet mogen gamen. "Een week niks doen aan gaming", kiest Verstappen. "Je weet maar nooit waar je hem [telefoon] voor nodig hebt. Gamen kan ik echt wel een week zonder, hoor. Dat is denk ik wel goed voor de relatie", besluit de Limburger ten slotte.