Remy Ramjiawan

Donderdag 14 december 2023 13:44

Hoewel Red Bull-smulatorcoureur Rudy van Buren natuurlijk ook graag een ritje zou willen maken in de RB19, net als Formule E-kampioen Jake Dennis tijdens de Young Driver Test, sluit hij zo'n rit toch uit. De Fries wijst in gesprek met GPFans naar de praktische problemen, hoewel hij zo'n kans niet zou afslaan.

Van Buren vervult bij Red Bull Racing vooral een rol achter de schermen. Zo is hij tijdens een aantal raceweekenden per jaar bezig om de afstelling van Max Verstappen en Sergio Pérez te verbeteren, dan wel om hun feedback uit te proberen. De drievoudig wereldkampioen gaf onlangs nog de meerwaarde van Van Buren aan. In zijn ogen is het heel knap dat de simulatorcoureur niet alleen de rijstijl van Verstappen kan aannemen, ook kan Van Buren zich verplaatsen in de stijl van Pérez en dat zouden niet veel coureurs kunnen.

'Zou kans aangrijpen, maar slaap er ook niet minder om'

Na de seizoensafsluiter in Abu Dhabi was het tijd voor de Young Driver Test. Red Bull schoof Formule E-kampioen Dennis naar voren. Ook Dennis voert simulatietaken uit en kan op die manier de praktijk met de theorie samenbrengen. Op de vraag of het ook tijd wordt dat Van Buren een keertje in de Red Bull stapt, reageert hij. "Dat vindt Rudy ook, maar of ze dat in Engeland ook vinden, dat is nog maar de vraag. Er staat niets op de planning. Natuurlijk wordt er weleens een geintje over gemaakt, maar het is ook geen geheim dat ik iets te lang ben. Iets langer dan Jake. Zeker ook niet zo fit en niet eens in de buurt van wat hij is. Dus als er iets gebeurd, dan is het meer een showrun of een paar rondjes op de Red Bull Ring of zoiets, maar zelfs dat. Het zou mega gaaf zijn natuurlijk, ik zou het met beide handen aanpakken, maar ik slaap er ook niet minder om als het niet gebeurd. Zoals het nu gaat, is het ook gaaf."

'Mijn nek gaat daar moeite mee hebben'

Dennis gaf na de YDT aan dat hij een waardevolle ervaring had opgedaan en iets beter begrijpt hoe hij in de simulator te werk moet gaan. Van Buren ziet die meerwaarde niet voor zichzelf en legt uit: "Ik heb nog nooit gereden met iets dat zo hard gaat. Mijn nek gaat echt moeite hebben na een paar rondjes, dus gaat dat echt hulp bieden? Ik denk dat het heel cool is om te doen die paar rondjes, want ik kan niet net als Jake, bijna honderd rondjes rijden op de Young Driver Test, dat gaat mij gewoon niet lukken. Hij rijdt op de limiet van de auto en kan feedback geven. Ik ervaar een Formule 1-auto, dat zijn twee hele verschillende dingen. Dat gezegd hebbende, als de kans zich voordoet, dan grijp ik het met beide handen aan."

