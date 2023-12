Remy Ramjiawan

Charles Leclerc gaat in 2024 zijn zesde jaar bij Ferrari racen en verwacht dat zijn renstal de volgende stap kan gaan zetten. De Monegask kon aan het begin van 2022 nog om de overwinningen strijden en ziet nu Max Verstappen de ene na de andere titel pakken. Hoewel Leclerc liever zelf in die positie had gezeten, wijst hij wel naar loon naar werken bij de Nederlander.

Ferrari heeft in 2023 een nieuwe koers uitgelegd naar de wereldtitels. Met Frédéric Vasseur aan het roer heeft het team het 'badkuip'-concept van de SF-23 laten vallen en is het qua ontwikkelingsrichting meer de kant van Red Bull Racing op gegaan. Hoewel de snelheid er over één rondje vaak wel is, gebruikt de Ferrari over het algemeen net iets te veel van de banden, waardoor het tijdens de races vaak tekort komt. Het is een euvel waar het team zich van bewust is en de hoop is dat daar volgend seizoen een stap in wordt gezet.

Momenteel heeft Ferrari dus nog genoeg om aan te werken om weer een echte titelkandidaat te worden. De 26-jarige Leclerc is er bij Auto Motor und Sport meer dan klaar voor, maar moet wachten op het juiste materiaal. "Als er nu één ding is wat ik heb geleerd bij Ferrari, dan is dat het hebben van geduld." Wel heeft hij vertrouwen in de huidige lijn. "Ik ben er voor de volle honderd procent van overtuigd dat we volgend seizoen een stap in de goede richting zullen zetten."

'Verstappen heeft hard voor zijn positie gewerkt'

Verstappen wist in 2023 de term dominantie nieuw leven in te blazen en Leclerc wijst naar een ontspannen Nederlander. "Vandaag de dag zit hij in een comfortabele positie, maar daar heeft hij dan ook veel werk voor moeten verzetten. Daarbij heeft Red Bull gewoon puik werk geleverd om te komen waar ze nu staan. Daar heb ik wel respect voor", aldus Leclerc.