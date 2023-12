Brian Van Hinthum

Een klein jaar geleden kwam het team van Alpine met voetballegende Zinédine Zidane naar voren als ambassadeur van de renstal. Afgelopen week was men op bezoek bij de Fransman voor een heuse tour door Madrid in het kader van het Rac(H)er-programma.

Begin dit jaar baarde het team van Alpine tijdens de onthulling van de nieuwe livery opzien, toen voetballegende Zinédine Zidane ineens naar voren werd geschoven tijdens de livestream van de presentatie. Het bleek zo te zijn dat de Franse voormalig voetballer in een ambassadeursrol voor Alpine was toegetreden en dat kreeg afgelopen week een uitwerking. Pierre Gasly en Esteban Ocon waren op bezoek bij de voormalige middenvelder in Madrid om het afgelopen seizoen door te bespreken en een tour te doen voor het Santiago Bernabeu, het stadion van Real Madrid. Bovendien sprong Zidane zelf ook even in een elektrische kart. Daarnaast stond het Rac(H)er-programma, gefocust op vrouwen in de racerij, in het zonnetje.

Ocon en Gasly lyrisch

De dag maakte indruk op de coureurs: "Zidane is mijn sportheld. Om een dag met hem in Madrid te mogen doorbrengen is een waar privilege. Vandaag ging het om het Rac(H)er- en CEMA-programma. Het is voor mij belangrijk om daar een goede rol in te spelen. Om daarnaast de verhalen en lessen van Zinedine te horen, is zo waardevol. Ik ben enorm dankbaar en kijk er alweer naar uit om verder met hem samen te werken", zegt Gasly. Teamgenoot Ocon haakt in: "Vandaag ging allemaal om de aanwezigheid van een ware sportlegende. Een groot bedankje naar Zinedine voor een zeer gedenkwaardige dag."

Reactie Zidane

Ook Zidane zelf komt nog even aan het woord: "Het was een enorm voorrecht voor mij om de Alpine-familie in Madrid te ontvangen. Het was ook een manier om te vieren dat ik één jaar bij Alpine zit. De ambassadeursrol, waarbij ik de programma's met gelijke kansen support, is belangrijk voor mij door mijn eigen pad. Ik ben meer dan trots om sommige dingen uit mijn sportleven door te spelen. Het was geweldig om momenten, ervaringen en ideeën uit te wisselen. Ik kijk uit naar meer dagen als deze in de toekomst."