VIDEO: Viaplay heeft noodplan tegen faillissement, Max praat thuis liever niet over F1 met Jos

Brian Van Hinthum

Woensdag 13 december 2023 10:18

Het gaat bij Viaplay momenteel verre van lekker en het noodlijdende platform baarde op twee weken geleden voor de tweede keer in één maand tijd opzien door de presentatie van de kwartaalcijfers weer uit te stellen. Max Verstappen wist dit seizoen op een ongekend niveau te acteren in de Formule 1 en de Nederlander heeft vader Jos Verstappen dan ook behoorlijk trots weten te maken. De voormalig Formule 1-coureur denkt dat de geweldige prestaties van zijn zoon ook naast het circuit gevormd worden. Bekijk de video hieronder of op YouTube.