Jan Bolscher

Dinsdag 12 december 2023 18:43

Jos Verstappen is onder de indruk van wat zoon Max momenteel presteert in de Formule 1, met name omdat volgens de Limburger het speelveld vandaag de dag veel gelijkwaardiger is.

Max Verstappen heeft een bijzonder dominant jaar achter de rug in de Formule 1. De 26-jarige Red Bull Racing coureur won 19 van de 22 races, stond 21 keer op het podium, ging meer dan duizend ronden aan de leiding en eindigde met een recordaantal van 575 WK-punten voor de derde keer op rij bovenaan in het wereldkampioenschap. De Nederlander heeft logischerwijs veel te danken aan het zeer competitieve pakket van Red Bull Racing, maar uiteindelijk komt het op de coureur aan om het maximale uit de auto te halen.

Dominantie Red Bull Racing en Verstappen

Zo wist teammaat Pérez slechts twee races te winnen. Hij eindigde met 285 WK-punten op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Tijdens het seizoen werd er vanuit verschillende kampen - waaronder een deel van de fans - meer dan eens 'geklaagd' over de dominantie van Red Bull Racing en Verstappen, omdat het de sport te voorspelbaar zou maken. Volgens Jos Verstappen ligt het veld vandaag de dag echter juist dichter bij elkaar.

Alles draait om details

"Ik denk dat de auto's [vandaag de dag] meer aan elkaar gewaagd zijn", vertelt Jos tegenover PlanetF1. Ik bedoel, als je naar McLaren kijkt toen [Ayrton] Senna daar reed en ze vijftien van de zestien races wonnen... Volgens mij waren ze toen een seconde sneller dan alles en iedereen. Nu zijn wij natuurlijk snel, maar Ferrari, misschien soms McLaren, zij staan er ook. Om te bereiken wat hij bereikt op dat niveau, want alles draait om details, moet hij iedere keer weer gefocust zijn."