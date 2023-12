VIDEO | Van Buren over het 2023 seizoen van Red Bull: 'Dit is geen gegeven'

Redactie

Dinsdag 12 december 2023 16:27 - Laatste update: 17:10

Red Bull-simulatorcoureur Rudy van Buren is de volgende op de lijst van de eindejaarsgesprekken van GPFans. Eerder kwam Larry ten Voorde ook al aan bod. Van Buren legt uit wat voor een rol hij heeft gespeeld in het succes van het Oostenrijkse team in 2023, ook deelt hij zijn inzichten en blikt hij kortstondig vooruit op het komende seizoen. Bekijk de video hieronder of op YouTube.