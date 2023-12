Brian Van Hinthum

Eén van de mooiste dingen voor een coureur op de baan is natuurlijk het maken van een geslaagde inhaalactie. Zoals elk seizoen is er natuurlijk één coureur die dat het meeste deed en die titel komt dit seizoen op naam van Sergio Pérez. Ook Max Verstappen gooit hoge ogen.

Het Formule 1-seizoen van 2023 werd voor Pérez niet helemaal wat hij ervan gehoopt had. In de beste auto van het veld had de Mexicaan het bij vlagen ontzettend moeilijk. Vaak ging het voornamelijk mis in de kwalificaties. Het resulteerde zelfs in een reeks van vijf weekenden op rij waarin Pérez niet in Q3 wist te geraken, waardoor hij vaak diep in het middenveld zijn races moest beginnen. Met de beste raceauto van de grid is het dan ook geen verrassing dat Pérez in 2023 de meeste auto's inhaalde: 104 stuks.

Verstappen op drie

In de top vijf van het seizoen sluit vervolgens Lance Stroll met 58 inhaalacties aan op de tweede plek. De enigszins verrassende nummer drie heet Verstappen. De Nederlander pakte maar liefst dertien pole positions, maar moest ook een aantal keren wat verder achterin het veld starten. Het resulteert in een derde plek met 42 inhaalacties. Zhou Guanyu zien we vervolgens op de vierde plek met 39 inhaalacties, terwijl het Logan Sargeant is die de top vijf afsluit met 33 stuks.