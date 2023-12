Remy Ramjiawan

Daar waar onlangs werd gemeld dat de Grand Prix van Madrid in 2026 bijna een zekerheidje zou zijn, onthult de FIA dat de organisatie zich misschien net iets te vroeg heeft rijk gerekend. Het proces om überhaupt de race naar de Spaanse hoofdstad te halen, blijkt nog niet eens te zijn gestart.

Begin december meldde het Spaanse Okdiario dat Madrid in de eindfase van het Formule 1-project zou zitten en dat er vanaf 2026 geracet zou kunnen worden. Ook werd bekend dat er gemikt werd op een nachtrace, maar de voorkeur van de organisatie zou vervolgens weer een middagrace zijn. Er was zelfs al een lay-out opgeleverd, waarbij de baan zich rondom het IFEMA Convention Center zou bevinden.

Grand Prix van Madrid nog in beginfase

Tegenover Motorsport.com legt FIA-president van de Senaat, Carmelo Sanz de Barros, uit hoe de vork in de steel zit. "Een race in Madrid is de wens van velen. Het is echter een proces, een duidelijk proces wat doorlopen moet worden om een Grand Prix te huisvesten. En ik denk niet dat dat proces gevolgd is en alle stappen zijn doorlopen, in tegenstelling tot wat er allemaal geschreven is." De Barros wijst dan ook naar de stappen die de organisatie van Madrid nog moet nemen. "Wanneer iemand een nieuwe race in een land wil organiseren, ga je daarheen. Heeft de Spaanse federatie dit project geanalyseerd? Nee, ze hebben het nog niet gezien. En de Spaanse president van de autosportbond is de Vicepresident Motorsport Europa bij de FIA. Dus deze eerste stap is nog niet gezet."

FIA wacht op aanvraag

Het balletje moet dus nog gaan rollen en daarvoor moet de organisatie eerst de Spaanse bond aan haar zijde krijgen, om vervolgens een aanvraag in te dienen bij de FIA. "Niemand werkt tot op heden aan dit project dat al dagen in de pers rondzingt. Misschien is men bij het bouwen van dit huis bij het dak begonnen. Ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren, ik zeg alleen dat op dit moment de Spaanse autosportbond, noch de FIA, documenten over dit project heeft ontvangen. De dag dat er iets binnenkomt, gaan we het bestuderen."