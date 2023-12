Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert moet Charles Leclerc ervoor zorgen dat de schoonheidsfoutjes uit zijn rijstijl verdwijnen. De Monegask hinkt in de ogen van de Brit tegen het niveau van Lewis Hamilton en Max Verstappen aan, maar maakt op cruciale momenten nog net iets te veel foutjes.

Het team van Ferrari kon aan het begin van 2022 nog echt strijden om de overwinningen. Toch gooiden strategische keuzes zo nu en dan roet in het eten, ook waren de pitstops van het Italiaanse team niet altijd even feilloos. Leclerc moest dat seizoen in de spiegel kijken, want ook hij kon niet foutloos blijven. Volgens Herbert, die bij PlanetF1 naar de carrière van de Monegask kijkt, moet Leclerc dit nog wegwerken, wil hij zich echt kunnen gaan meten met Hamilton en Verstappen.

'De kampioenen maken weinig fouten'

Herbert is van mening dat Leclerc op dit moment nog niet tot de besten van de grid behoort. "Als ik kritisch zou zijn, is het enige wat ik denk dat we allemaal hebben gezien, die fouten. En die fouten zijn iets wat je niet ziet bij Max en dat zie je eigenlijk ook niet bij Lewis." Over de rauwe snelheid van Leclerc, daar twijfelen niet zo veel mensen over, maar ook regerend kampioen Max Verstappen heeft benadrukt dat het belangrijk is om uit de fouten te blijven. "Dat is de kracht van de mannen die wereldkampioen worden, ga helemaal terug naar [Ayrton] Senna en [Alain] Prost en [Niki] Lauda en mensen zoals zij, ze hebben gewoon de mogelijkheid om het elke keer te doen zonder de fouten, die we andere coureurs zien maken."

Kwaliteit is wel aanwezig

Toch heeft hij wel hoop voor Leclerc, want in de één-op-één duels vindt Herbert de Monegask best prima. "Ik denk dat Charles aan het einde van het jaar heeft laten zien dat hij zich in de goede richting beweegt. Kan hij Max en Lewis aanvallen? Absoluut, en dat heeft hij bewezen. De gevechten die ze hebben gehad, wiel-aan-wiel gevechten die hij met Max heeft gehad, tonen respect voor elkaar, wat naar mijn mening zeer, zeer belangrijk is. Maar alles bij elkaar brengen, het hele pakket, dat geeft je de juiste gevoelens om te kunnen produceren wat je moet doen als je in de cockpit zit."