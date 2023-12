Brian Van Hinthum

Maandag 11 december 2023 16:01 - Laatste update: 16:22

Eén van de opvallendste momenten na de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi was misschien wel de broederlijke foto van Christian Horner en Toto Wolff. De Britse teambaas van Red Bull Racing blikt terug op dat moment en omschrijft zijn relatie met de voorman van Mercedes.

Het is natuurlijk geheel logisch om in een intense wereld als de Formule 1 niet met iedereen vrienden te kunnen zijn. De rivaliteit tussen Horner en Wolff bereikte natuurlijk het absolute kookpunt tijdens het zenuwslopende 2021-seizoen. De twee heren maakten tijdens dat jaar van elke gelegenheid gebruik om modder naar elkaar te gooien en de twee teambazen die zo ongeveer het langste meelopen in de koningsklasse zullen sinds dat jaar vermoedelijk geen beste vrienden meer worden.

Opmerkelijke foto

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi was de druk natuurlijk van de ketel. Red Bull Racing ging met het ongelofelijke aantal van 21 overwinningen in dit seizoen aan de haal, terwijl Mercedes geen een keer als eerste over de streep kwam. De Duitse renstal wist zich wél tot vicewereldkampioen te kronen, door tweede te worden in het constructeurskampioenschap. Na afloop van de laatste race van het seizoen kwamen de twee kemphanen elkaar tegen in de paddock en leek alles weer even vergeten en vergeven. De twee teambazen kenden een mooie omhelzing en poseerden samen voor een foto die ongetwijfeld de geschiedenisboeken in zal gaan.

That end of season feeling 😁 #F1 pic.twitter.com/wZPcwu9aZt — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 27, 2023

Gebalde vuist

Enkele weken later wordt Horner tijdens de Sky Sports F1-podcast gevraagd naar de beroemde foto en hij komt met een opmerkelijk verhaal. "Mijn vrouw [Geri Halliwell, red.] sloeg nét enorm hard op zijn kont. Dat verraste hem volgens mij een beetje. Volgens mij kun je mijn gebalde vuist net niet op de foto zien. Die is buiten beeld", lacht de Brit. Hij vervolgt: "Het is een lang seizoen geweest. Er moet natuurlijk competitie op het circuit zijn, maar er moet wel respect voor elkaar zijn." Horner wordt gevraagd naar zijn relatie met Wolff: "Natuurlijk respecteer ik alles wat hij bereikt heeft in de sport. We zijn allebei verschillend als mensen en leiders. Er is echter een hoop respect. Ik zou zeggen dat we een professionele relatie hebben."