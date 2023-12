Jan Bolscher

Maandag 11 december 2023 17:29

Christian Horner benadrukt dat het belangrijk is voor Red Bull Racing om hard te blijven werken aan de auto voor 2024, omdat de concurrentie de komende maanden ongetwijfeld zal proberen een stap voorwaarts te maken.

Red Bull Racing heeft op indrukwekkende wijze gedomineerd in de Formule 1 in 2023. De Oostenrijkse grootmacht won 21 van de 22 verreden races en legde met een grote voorsprong beslag op het constructeurskampioenschap. De verwachting is dat het team van Max Verstappen en Sergio Pérez ook volgend jaar de boventoon zal voeren, omdat deze grote voorsprong de renstal in staat heeft gesteld vroeg te kunnen beginnen aan de auto voor 2024.

Artikel gaat verder onder video

Stabiliteit in reglementen

Volgens Christian Horner is dit echter geen zekerheid: "Ik denk dat met stabiliteit in de reglementen, het veld dichter bij elkaar zal komen", zo wordt hij geciteerd door PlanetF1. "Dat hebben we gedurende het afgelopen seizoen ook op verschillende momenten gezien." Daarmee doelt hij onder andere op de ijzersterke start van Aston Martin, maar ook de plotselinge stap voorwaarts qua performance van McLaren.

Evolueren

De Brit vervolgt: "Dus wij moeten zelf blijven verbeteren en blijven evolueren. Er wordt naar alle aspecten van de RB19 gekeken om deze door te evolueren voor de RB20. Hopelijk maken we het [de auto] daarmee nog sterker, want dat is ongetwijfeld ook wat onze concurrenten zullen proberen te doen." Het nieuwe Formule 1-seizoen start op zondag 2 maart met de Grand Prix van Bahrein.