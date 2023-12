Brian Van Hinthum

Maandag 11 december 2023 13:08

Het team van Mercedes beleefde na de ongekende dominantie van de afgelopen jaren in 2022 een zeer teleurstellend seizoen. In 2023 hoopte men op beterschap, maar kwam het niet. Christian Horner ziet de lastige situatie en voorziet collega Toto Wolff van een aantal adviezen.

Na de Grand Prix van Abu Dhabi zit het lange Formule 1-seizoen van 2023 erop. Voor sommige teams jammer, terwijl andere teams niet rouwig zijn dat het boek van dit jaar gesloten kan worden. Eén van die laatste teams zal de renstal van Mercedes zijn. Nadat men 2022 op grote achterstand begon richting de top, gebeurde in 2023 eigenlijk weer hetzelfde. Inmiddels is het gat wat minder groot, maar Duitse formatie blijft kwakkelen en lijkt het jaar af te moeten gaan sluiten zonder overwinning. De tweede plek in het wereldkampioenschap werd wél binnengehaald.

Uit een ander vaatje

Er staat dus een flinke uitdaging voor Mercedes te wachten en Horner heeft advies voor collega Wolff. "Het is een enorme uitdaging. Hij kwam de sport in bij een winnend team en heeft een enorme periode van succes gekend. Successen voor zeven of acht jaar lang. Opeens is het dan wel een flinke verandering als je geen Grands Prix meer kan winnen. Volgens mij heeft Mercedes slechts één race gewonnen in de laatste twee seizoenen", vertelt hij bij de Sky Sports F1-podcast.

Mensen motiveren

De Brit vervolgt: "Dat doet mensen pijn. Mensen gaan vragen stellen binnen de organisatie. De hoofden gaan naar beneden hangen. Als leider moet je de mensen dan motiveren en van de grond af rapen. Dat levert een totaal andere uitdaging. Je gaat van bovenaan het veld staan naar vechten om terug op die plek te komen. Het gaat erom dat je mensen in zichzelf laat geloven en zelfvertrouwen creëert. Je kunt niet voorkomen dat er vingertjes worden gewezen als je ineens niet meer wint. Dan wordt het team daadwerkelijk getest", besluit Horner.