Hoe wordt het aantal ronden van een Formule 1-race bepaald?

Jan Bolscher

Zondag 10 december 2023 19:46

In de Formule 1 moet een Grand Prix aan bepaalde voorwaarden voldoen om meegeteld te worden als officiële ronde van het wereldkampioenschap. Zo heeft een race een minimale en maximale tijdsduur, maar moet er ook een bepaalde minimale afstand worden afgelegd. Omdat de circuits op de kalender verschillende lengtes hebben, verschilt het aantal ronden echter per race.

Een Formule 1-race mag in de basis maximaal twee uur duren vanaf het moment dat de vijf rode lampen uitgaan, maar er zijn een aantal - soms ietwat verwarrende - uitzonderingen. Als een Grand Prix, bijvoorbeeld vanwege een zware crash of extreme weersomstandigheden, wordt stilgelegd met een rode vlag, wordt de tijdslimiet opgerekt naar drie uur. Als de race na deze maximale tijdsduur nog niet is afgelopen, wordt de sessie afgevlagd één ronde nadat de tijdsduur is verstreken. Eindigt de race onder een rode vlag-situatie? Dan worden er alleen volledige punten uitgedeeld als er een bepaald percentage van de volledige raceafstand is afgewerkt.

Minimale raceafstand Formule 1

Maar hoe wordt die afstand dan precies vastgelegd? De basisregel in de Formule 1 is dat een Grand Prix over minimaal 305 kilometer verreden moet worden. Per circuit wordt de precieze raceafstand dus bepaald door te berekenen hoeveel ronden er moeten worden verreden om 305 kilometer af te werken. Omdat de totale lengte van circuits op de Formule 1-kalender sterk afwijkt, verschilt het aantal ronden ook per race. Het langste circuit op de kalender is bijvoorbeeld het Belgische Spa-Francorchamps. Met een lengte van 7,004 kilometer worden hier daarom 44 ronden (308,18 kilometer) verreden. De Red Bull Ring in Oostenrijk is echter slechts 4,318 kilometer lang. Hier worden zodoende 71 ronden (306,58 kilometer) verreden.

Monaco uitzondering op de regel

Het kortste circuit op de kalender is het Circuit de Monaco, in Monaco. Een rondje door de krappe straten van het Prinsdom telt 3,337 kilometer, wat betekent dat hier eigenlijk 92 ronden verreden zouden moeten worden. De Formule 1 heeft voor deze historische race echter een uitzondering op de 305 kilometer-regel gemaakt. Door de smalle lay-out van het circuit moet de focus bij de coureurs constant maximaal zijn. Ook liggen de rondetijden door dit lastige karakter van de baan een stuk hoger dan je zou verwachten bij een 3,3 kilometer lang circuit. Om binnen de tijdslimiet te blijven én om de coureurs enigszins te sparen, wordt er daarom in Monaco 260 kilometer afgelegd, wat gelijk staat aan 78 ronden.