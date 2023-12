Jan Bolscher

Zondag 10 december 2023 16:49

Oscar Piastri is optimistisch over het Formule 1-seizoen van 2024. Volgens de McLaren-coureur is het voor het eerst in tien jaar dat de Britse formatie weer in de kop van het veld mee kan vechten.

Piastri maakte dit seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij het team van McLaren, waar hij al vroeg in het seizoen grote indruk wist te maken. Uiteindelijk eindigde de 22-jarige Australiër met 97 punten op de negende plaats in het wereldkampioenschap. Twee keer stond hij op het podium na een Grand Prix, en in Qatar schreef hij overwinning in de sprintrace op zijn naam. Ondanks de aanzienlijke achterstand qua punten op teammaat Lando Norris (P6 met 205 WK-punten), kan er gerust gesproken worden van een zeer sterk rookie-seizoen.

Veel momentum

Helemaal als je kijkt naar de performance van McLaren in het begin van het jaar. De Britse formatie begon erg teleurstellend aan het seizoen van 2023, om na het raceweekend in Oostenrijk plots een grote stap voorwaarts te zetten. Die steile ontwikkelingscurve is volgens Piastri hoopgevend. Als hem door Formula 1 gevraagd wordt hoe hij naar 2024 kijkt, klinkt het: "Ik zou zeggen, behoorlijk optimistisch. We begeven ons momenteel op een goede plek met veel momentum, maar je weet nooit waar de rest volgend seizoen mee voor de dag komt."

Indrukwekkende ontwikkeling

Hij vervolgt: "We hebben de verandering in vorm bij Aston Martin gezien: het was een verschil van dag en nacht tussen het einde van afgelopen jaar, en het begin van dit jaar. Je kunt de rest niet tegenhouden om dat ook te doen. Wij hebben het tijdens het seizoen gedaan, dus er zijn geen garanties dat andere teams hetzelfde doen. Ik denk dat we ons op een hele goede plek begeven en het team werkt heel goed samen. Tijdens het tweede deel van het seizoen zijn we er steeds meer aan gaan wennen om weer vooraan mee te doen. Als team hebben we ongeveer tien jaar niet in die positie gezeten. Daar wennen we nu weer aan, dat is heel leuk. Hopelijk kunnen we dit voortzetten."