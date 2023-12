Jan Bolscher

Zondag 10 december 2023 18:47

Christian Horner vertelt dat Max Verstappen het afgelopen seizoen vooral vooruitgang heeft geboekt qua ervaring en volwassenheid. Met name het bijna schadevrije jaar van de Red Bull Racing-coureur maakt indruk op de teambaas.

Max Verstappen heeft een dominant jaar achter de rug in de Formule 1. De 26-jarige Nederlander won 19 van de 21 races, stond 20 keer op het podium, ging meer dan duizend ronden aan de leiding en eindigde met een recordaantal van 575 punten voor de derde keer op rij bovenaan in het wereldkampioenschap. Het was dan ook een zo goed als foutloos jaar voor de Limburger, zo erkent ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner.

Artikel gaat verder onder video

Zo goed als schadevrij jaar

"Hij heeft dit jaar één keer de auto beschadigd", vertelt Horner tegenover Sky Spots. "Dat was de voorvleugel toen hij op Silverstone de garage uitreed. Dat was het enige beetje schade dat hij in een heel seizoen gereden heeft. De manier waarop Max races kan lezen, de manier waarop hij voor de banden kan zorgen en de manier waarop hij ontzettend snel kan zijn op de momenten dat het erom gaat... Het is een uitstekend jaar voor Max geweest", klinkt het.