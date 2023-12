Remy Ramjiawan

Regerend wereldkampioen Max Verstappen blikt in gesprek met het Zwitserse Blick vooruit op de toekomst van de sport, maar ook zijn eigen rol. De Limburger voorspelt een groene toekomst voor de koningsklasse, die trend is inmiddels namelijk al ingezet.

De sport zal vanaf de introductie van het nieuwe reglement een flinke stap richting duurzaamheid gaan zetten. De nieuwe power units moeten dan ook volledig op duurzame brandstoffen gaan rijden. Daarnaast gaat er meer geleund worden op de elektrische componenten. Het is allemaal onderdeel van de sport om een stuk groener te worden.

Toekomst F1

Het contract van Verstappen loopt tot het einde van 2028 en voor de periode daarna is het nog maar hoogst onzeker of de Nederlander nog binnen de koningsklasse zal zitten. Mocht Red Bull de juiste auto blijven leveren, dan wil Verstappen in ieder geval nog het maximale eruit halen. "Mijn visie is veranderd. Waarom zou ik niet winnen als ik dat de kans krijg?", zo antwoordt hij op de vraag of hij alles na zijn eerste titel echt alleen als een bonus ziet.

De sport ondergaat wel een aantal veranderingen en daar is de 26-jarige coureur zich ook van bewust. Op de vraag hoe de Formule 1 er over tien jaar uitziet, reageert hij: "Benzine zal dan waarschijnlijk verdwenen zijn. Maar onze sport wordt al groener en duurzamer, maar één ding is zeker: Max Verstappen is er dan niet meer!"

Toekomst Verstappen

De drievoudig kampioen wil jonge talenten uit de virtuele racewereld helpen om het echte asfalt op te zoeken. "Dat is mijn doel. Ik wil niet per se zelf rijden, maar ik wil iets groots bouwen, de talenten een kans geven. Dat betekent niet dat ik ze in de Formule 1 wil brengen, maar ik wil ze helpen in de race. Er zijn zoveel series in de autosport waar je plezier en succes kunt hebben. En als professioneel coureur kun je er ook van verdienen. Niet alleen in de Formule 1."

Hij weet daarnaast ook al hoe hij zich wil gaan profileren als teambaas. "Ja. Ik zou zeker een 'no-bullshit'-teambaas zijn. Misschien een beetje ouderwets, want het gaat allemaal om prestaties en niet om hoe verbonden je bent met sociale media. Ik wil gewoon winnen, want dan stopt al het gepraat eromheen. En dat is voor mij het belangrijkste", aldus Verstappen.