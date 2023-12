Remy Ramjiawan

De FIA zou zich achter de schermen toch wel wat zorgen maken over de rijhoogte, waar af en toe mee wordt gespeeld door de teams. In Austin zorgde het voor de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc en de autobond overweegt daarom de plank en de daarbij behorende skidblocks op de vloer, te standaardiseren.

De Grand Prix van de Verenigde Staten zorgde achteraf toch wel voor wat verontwaardigde gezichten. Zo moesten Leclerc en Hamilton genoegen nemen met een diskwalificatie en dat had alles te maken met de plank onder hun wagens, die te ver was afgesleten. Dit had volgens Mercedes en Ferrari te maken met de rijhoogte, die tijdens dat sprintweekend na vrijdag niet meer kon worden aangepast. Om zulke soort situaties te voorkomen voor de toekomst, wordt er overwogen om de plank onder iedere Formule 1-auto te standaardiseren.

'Circuits vermijden die dat veroorzaken'

In Las Vegas stuiterde Lando Norris van de baan en ook dat had vermoedelijk te maken met de rijhoogte van zijn bolide. Het hoofd van de eenzitters van de FIA, Nikolas Tombazis legt het bij Speedcafe uit: "We moeten ervoor zorgen dat circuits in het algemeen eigenschappen vermijden die dat kunnen veroorzaken. Het is een dunne lijn tussen wanneer het de verantwoordelijkheid van een circuit is om een bepaald detail te corrigeren en wanneer de teams de auto gewoon hoger moeten zetten. Wij proberen dit uiteraard op te lossen samen met de circuits."

Rijhoogte

Toch laat dat onverlet dat teams de limieten opzoeken, ook qua rijhoogte. "Staan de auto's te laag? Ja, we zouden liever zien dat ze wat hoger zouden rijden, maar dat is inherente aan de grondeffectauto's. Die hebben de neiging om meer prestaties te leveren, als deze lager staan afgesteld. Ik denk niet dat we dat makkelijk kunnen vermijden."

Skidblocks

De FIA kan dit echter oplossen met de introductie van een standaardplank voor ieder Formule 1-team, maar daar is op dit moment nog geen draagvlak voor. Wel overweegt Tombazis om dit in het reglement van 2026 te zetten. "We hebben geprobeerd om standaard skidblocks te introduceren in de reglementen, maar je moet je realiseren dat we soms dingen willen doen, maar dan moet het nog steeds goedgekeurd worden door het bestuur, maar ook de teams. Dan heb je soms niet genoeg steun. Dus voor het 2026-reglement zijn we van plan om de dingen te vereenvoudigen op dat gebied. Dat konden we helaas niet met het huidige reglement."