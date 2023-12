Vincent Bruins

Oscar Piastri is afgelopen avond in de prijzen gevallen. Hij mocht een award in ontvangst nemen tijdens de zogeheten FIA Prize Giving Ceremony in Bakoe. De McLaren-coureur werd namelijk uitgeroepen tot rookie van het jaar van alle FIA-kampioenschappen.

Piastri racete als kind zijnde met radiografisch bestuurbare autootjes, voordat hij op zijn tiende de overstap maakte naar het karten. In 2016 verhuisde hij van Australië naar het Verenigd Koninkrijk in de hoop meer succes te boeken in de autosport. Hij werd het jaar daarop tweede in het Britse Formule 4-kampioenschap. Hij schreef vervolgens de Formule Renault Eurocup-titel op zijn naam in 2019. Piastri maakte de stap naar het FIA Formule 3-kampioenschap met Prema Racing en werd in zijn debuutseizoen in 2020 meteen kampioen door Théo Pourchaire en Logan Sargeant te verslaan. In 2021 werd hij met het Italiaanse team weer meteen kampioen in zijn debuutseizoen in het FIA Formule 2-kampioenschap. Piastri werd dat jaar ook al door de FIA uitgeroepen tot rookie van het jaar. Hij bracht 2022 door als testrijder van Alpine en reservecoureur van McLaren, totdat hij begin 2023 zijn debuut in de Formule 1 mocht maken bij het team uit Woking. Piastri sloot zijn eerste seizoen af met de negende plaats in de puntenstand na podiums in Japan en Qatar. Ook won hij de Sprint op het Lusail International Circuit.

Genoten van rookieseizoen

"Als we volgend seizoen kunnen beginnen op de manier waarop we afgelopen seizoen zijn geëindigd, dan staan we er goed voor," vertelde Piastri na het ontvangen van zijn award. "Het is een enorme inzet van het team geweest, die ommekeer. Ik heb erg genoten van mijn rookieseizoen in de Formule 1. Hopelijk is het ook het laatste rookieseizoen van mijn carrière [als coureur]," zei de 22-jarige uit Melbourne lachend. Hij wil dus maar al te graag in de koningsklasse van de autosport blijven en niet aan een ander kampioenschap beginnen. "Ik kijk uit naar wat nog komen gaat."