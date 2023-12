Vincent Bruins

Donderdag 7 december 2023 14:37 - Laatste update: 14:38

De FIA, het Formule 1-wereldkampioenschap en de Extreme H gaan een gloednieuwe samenwerking aan. Ze richten de Hydrogen Working Group op om te focussen op waterstoftechnologie.

De Extreme H is eigenlijk in 2021 al begonnen, maar dan als de Extreme E. Het is een off-road kampioenschap met elektrische SUV's van Spark, hetzelfde bedrijf dat ook verantwoordelijk was voor de eerste auto's in Formule E. Er wordt geracet op bestemmingen waar aandacht nodig is voor het milieu en klimaat, zoals Saoedi-Arabië, Groenland en Sardinië. Het laatste evenement van het seizoen werd afgelopen weekend gehouden in Antofagasta in Chili. Naast Lewis Hamilton en Nico Rosberg doen ook teams van onder andere McLaren, Andretti, Carlos Sainz senior, Hummer en Jenson Button mee.

Van Extreme E naar Extreme H

Vanaf 2025 zal Extreme E overgaan in de Extreme H en dan zal er dus met auto's geracet worden die op waterstof rijden. Een shakedown met de eerste Extreme H-auto staat voor eind dit jaar op de planning voor een volledig testprogramma in 2024. Extreme H zal een officieel FIA-kampioenschap zijn voor 2025 met als doel een officieel FIA-wereldkampioenschap te worden voor 2026, wanneer er steun komt van automerken. De Hydrogen Working Group bestaat uit onder andere Extreme E-technisch directeur Mark Grain, F1-CTO Pat Symonds en FIA-single seater-directeur Nikolas Tombazis. Ze zullen hun krachten bundelen voor het ontwikkelen en mogelijk toepassen van waterstoftechnologie in de autosport.

Strijd tegen klimaatverandering staat voorop

"Onze sport heeft een traditie om nieuwe technologieën in ongelooflijk korte tijd naar de voorgrond van de publieke perceptie te brengen," vertelde Symonds. "We doen dit door open te staan voor alle oplossingen en door cross-functionele engineering to omarmen. Nu de strijd tegen klimaatverandering voorop staat bij iedereen, zijn we toegewijd aan het bevorderen van duurzaamheid en we moeten daarom alle gebieden van het koolstofvrij maken van de mobiliteitssector onderzoeken. Daar horen duurzame vloeibare koolwaterstofbrandstoffen, elektrificatie en waterstof bij. Deze Working Group maakt een samenwerking mogelijk die ons in staat zal stellen ervaring uit de eerste hand op te doen en bij te dragen aan het begrijpen en de ontwikkeling van de vele aspecten van waterstofaandrijving die Extreme H zal omarmen."