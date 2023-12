Remy Ramjiawan

Het was de bedoeling dat de Formule 1-teams dit seizoen nog zouden gaan testen met de spatborden, maar vanwege de hoge kosten, maar ook het lange seizoen gaat daar een streep doorheen.

De spray die achter Formule 1-auto's hangt tijdens een regenrace is een doorn in het oog van de FIA. Zo wil de internationale autosportbond het zicht voor de coureurs aanzienlijk verbeteren en is er gezocht naar een oplossing. Één van die oplossingen zou spatborden zijn, maar daar moet nog grondig mee worden getest. In eerste instantie wilde de FIA die test na het seizoen gaan laten plaatsvinden, maar dat is door de teams uitgesteld naar mei 2024.

Kosten

Nikolas Tombazis van de FIA legt bij Motorsport.com uit: "Voor deze tests krijgen we hulp van de teams. We hebben zelf geen auto’s. Het testwerk stond gepland voor begin november. De beperkte beschikbaarheid van onderdelen en de productiecapaciteit van de betrokken teams betekende dat ze alles extern moesten laten maken. En dat was heel erg duur geworden." Voor bandentests worden er soms nog dummy auto's ingezet, maar dat is bij het experiment van de spatborden niet mogelijk.

Beter laat, dan nooit

Uiteindelijk heeft Tombazis de wens van de teams ingewilligd: "Ze hebben gevraagd of we de test konden uitstellen tot de lente om de kosten te drukken. Dat leek ons heel redelijk. Vanuit technisch oogpunt hadden we de test graag nu al gehad, maar uiteraard alleen als het niet te duur was geworden."