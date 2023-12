Vincent Bruins

Woensdag 6 december 2023 12:10

In deze video gaan we het hebben over Susie en Toto Wolff die onderzocht zullen worden door de FIA. Er zou namelijk sprake van belangenverstrengeling binnen de FIA en FOM van de teambaas van Mercedes. Alle betrokken partijen hebben er op gereageerd. Daarnaast gaan we het ook hebben over de mogelijke Grand Prix van Madrid en de zes sprintraceweekenden die in 2024 worden gehouden.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.