Dinsdag 5 december 2023 08:41 - Laatste update: 08:43

Max Verstappen won zondagavond voor de derde keer in zijn loopbaan de prestigieuze Autosport-Award voor 'International Racing Driver of the Year'. De Limburger kon zelf niet aanwezig zijn, maar liet middels een videoboodschap toch even van zich horen.

Voor Verstappen is het de bekroning van het 2023-seizoen, waarin de Nederlander uiterst dominant is gebleken. Niet alleen wist de 26-jarige Red Bull-coureur negentien overwinningen te pakken, ook zijn er twaalf pole positions bijgeschreven. Toch was vooral de consistentie de belangrijkste factor en wist Verstappen de nummer twee van het klassement op een gigantisch puntenverschil van 290 punten te zetten. Uiteindelijk werd Verstappen verkozen boven Fernando Alonso, IndyCar-kampioen Alex Palou en Formule E-kampioen Jake Dennis.

De Nederlander kon niet aanwezig zijn bij het evenement in het Grosvenor House in London, maar liet middels een videoboodschap weten: "Bedankt dat jullie mij hebben verkozen tot International Driver of the Year. Als team hadden we een fantastisch seizoen, dat is iets waar ik enorm trots op ben en ook iets waarvan ik dacht dat het nooit mogelijk zou zijn. Toch zijn we hier nu en daar ben ik enorm blij, maar vooral ook gelukkig mee." Mocht de Limburger in de komende jaren weer in de prijzen vallen, dan hoopt hij wel een keer het evenement te kunnen bezoeken.