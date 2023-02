Lars Leeftink

Woensdag 8 februari 2023 06:59

De Formule E heeft dit jaar al drie races verreden, terwijl het nog maar begin februari is. Komend weekend gaat er wederom geracet worden, dit keer in India. Het is de eerste keer dat de Formule E daar een race organiseert. Een preview.

De drie races in de Formule E werden tot nu toe gedomineerd door Pascal Wehrlein en Jake Dennis. Dennis won de Grand Prix van Mexico om het seizoen te openen, terwijl Wehrlein beide races in Saoedi-Arabië vervolgens won. Aangezien Dennis tijdens die races tweede werd en Wehrlein in Mexico tweede werd, staan beide coureurs voorafgaand aan dit weekend stevig bovenaan. Wehrlein heeft 68 punten, Dennis 62 punten. Sebastien Buemi staat met 31 punten op de derde plaats, om het gat even aan te geven met de rest van het veld. Bij de teams staan Andretti (76 punten) en Porsche (74 punten) door de prestaties van Wehrlein en Dennis voor nu bovenaan in het kampioenschap.

E-Prix India

Zoals gezegd gaat dit de eerste keer zijn dat er een E-Prix in India wordt gehouden. Veel van de coureurs zullen geen idee hebben wat ze van het circuit kunnen verwachten. Het circuit bestaat uit vier lange rechte stukken en achttien bochten. Het is een circuit waar inhalen normaal gesproken wel mogelijk moet zijn, zeker gezien de hoge snelheid waarmee de auto's zullen rijden op dit circuit. Wie dit circuit niet mee gaat maken, is Robin Frijns. De Nederlander raakte tijdens het openingsweekend in Mexico geblesseerd, werd geopereerd en lag een tijdje in het ziekenhuis. Hij moest de twee races in Saoedi-Arabië al aan zich voorbij laten gaan, en slaat ook de E-Prix van India over. Kelvin van der Linde neemt het ook komend weekend van hem over.

Programma

Het programma ziet er in India een stuk anders uit dan in Saoedi-Arabië het geval was. De eerste vrije training is vrijdagmiddag 10 februari om 11:55 uur. Vervolgens is er in de nacht van vrijdag op zaterdag om 03:35 de tweede vrije training en om 06:10 de kwalificatie voor de race. De race zelf wordt zaterdagochtend 11 februari om 10:33 verreden en zal tot iets voor half twaalf duren.

10 februari 11:55 uur Eerste vrije training 11 februari 03:35 uur Tweede vrije training 11 februari 06:10 uur Kwalificatie race 11 februari 10:33 uur Race