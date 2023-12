Lars Leeftink

Maandag 4 december 2023

Er is behoorlijk wat veranderd in de Formule 1 als de uitslag bij de constructeurs in 2023 vergeleken wordt met die van eind 2022. Ferrari, Alfa Romeo en Alpine zijn de grootste verliezers, terwijl Aston Martin de grootste winnaar is.

Van de tien teams heeft Williams qua positie de meeste winst geboekt. Vorig jaar eindigde het team nog tiende, dit jaar zevende. Williams scoorde dankzij Alex Albon twintig punten meer dan in 2022 het geval was. Ook Aston Martin deed het beter dan vorig jaar door vijfde te eindigen in plaats van zevende. Dit jaar werden er 280 punten gescoord, terwijl het team vorig jaar niet verder kwam dan 55 punten. Een flinke sprong van meer dan 200 punten dus. Ook Mercedes, McLaren en AlphaTauri stijgen allemaal een plekje ten opzichte van vorig jaar, waarbij AlphaTauri en Mercedes dat als enige team doen met minder punten dan vorig jaar. McLaren scoorde bijna 150 punten meer dan in 2022 het geval was.

Alpine en Ferrari bij verliezers

De grootste verliezer is Alfa Romeo, dat drie plaatsen is gezakt ten opzichte van vorig jaar en 16 punten hebben genoteerd in plaats van de 55 punten van vorig jaar. Haas en Alpine zijn allebei een plekje gezakt en scoorden minder punten dan vorig jaar. Tot slot nog Ferrari, dan een plekje zakt en 406 punten op haar naam schreef in plaats van de 554 punten van vorig jaar. Red Bull bleef qua positie gelijk, maar scoorde 101 punten meer dan vorig jaar.