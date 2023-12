Vincent Bruins

Fernando Alonso is een tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1. Hij sleepte de twee titels in de koningsklasse van de autosport binnen met Renault in 2005 en 2006. Toch vindt hij dat hij dit seizoen beter presteerde met Aston Martin.

Na een seizoen bij Minardi en een jaartje als reservecoureur bij Renault ging Alonso vanaf 2003 bij de Franse autogigant als daadwerkelijke coureur aan de slag. Hij verbrak al gauw de records voor de jongste coureur om pole position te pakken en een Grand Prix te winnen. In 2005 versloeg hij McLaren-coureur Kimi Räikkönen voor zijn eerste wereldkampioenschap. Zijn tweede wereldtitel pakte Alonso door in 2006 Ferrari-coureur Michael Schumacher te verslaan. De Spanjaard kwam, na een seizoen bij McLaren en twee jaar weer bij Renault, vanaf 2010 uit voor Ferrari waar hij drie keer de vice-kampioen werd achter de Red Bull van Sebastian Vettel. Hij vertrok uit de Formule 1 na een lastige periode met de langzame McLaren-Honda. Alonso keerde in 2021 terug voor twee seizoenen bij Alpine. In de zomer van 2022 tekende hij bij Aston Martin en zijn seizoen van 2023 verliep veel beter dan verwacht met acht podiums in 22 wedstrijden.

Beter dan wereldtitels

"Samen met 2012 beschouw ik dit als mijn beste seizoen ooit," begon Alonso tegenover Sky Sports. "Sowieso beter dan 2005 en 2006, ook al waren dat de jaren waarin ik mijn kampioenschappen behaalde, als je kijkt naar het niveau van de prestaties, consistentie en het maximale uit de auto halen. Ik was ontzettend blij met hoe ik met het team en de auto verbonden voelde in een aantal weekenden en deze [in Abu Dhabi] is daar weer bewijs van." De Spanjaard was tevreden over zijn kwalificatie voor de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit en vocht op het scherpst van de snede met Yuki Tsunoda om cruciale punten te pakken voor de vierde plek in het kampioenschap. Hij kwam op die manier voor Charles Leclerc, Lando Norris en Carlos Sainz terecht. "Het voelt als een waar geschenk om voor de Ferrari's en Lando te eindigen en daar doen we het mee."