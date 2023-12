FIA waarschuwt fans voor oplichters omtrent Formule 1-tickets

Vincent Bruins

Zaterdag 2 december 2023 18:29 - Laatste update: 18:38

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) is met een verklaring gekomen waarin het waarschuwt voor een bedrijf dat fans zou oplichten. Het bood zogeheten 'hospitality packages' aan op naam van de FIA en de Formule 1 zonder enige goedkeuring van de autosportbond.

Wanneer je als fan naar een Formule 1 Grand Prix gaat, dan heb je een boel keuze qua waar je wil zitten tijdens het raceweekend. Hoe beter het plekje op de tribune, en vaak ook hoe dichter bij het start-finishgedeelte, hoe duurder een ticket vaak is. Naast de normale tickets zijn er ook nog hospitality packages. Dit zijn veel duurdere tickets, maar daar krijg je een VIP-ervaring voor terug met bijvoorbeeld vijfsterren catering, champagne, comfortabele stoelen en een prachtig plekje bovenop het pitsgebouw bij start-finish. Naast de Formule 1 zelf zijn er een aantal bedrijven die deze hospitality packages mogen aanbieden van de FIA. De autosportbond waarschuwt nu dus echter voor een bedrijf dat zou proberen fans op te lichten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA erkent: 'Aantal mazen in de wet rondom nieuwe reglementen niet snel genoeg gedicht'

Privè Global Events vervalst brieven

"De FIA heeft onlangs vernomen dat een bedrijf met de naam Prive Global Sports Ltd (handelend onder de naam Privè Global Events) hospitality packages aanbiedt voor de FIA Formule 1 Grands Prix," aldus de autosportbond in een verklaring. "Als onderdeel van deze aanbiedingen heeft Privè Global Events haar potentiële klanten brieven verstrekt die zogenaamd door de FIA zijn gestuurd om de toewijzing van hospitality-tickets op naam van de klanten van Privè Global Events te bevestigen. Die brieven bevatten de naam en het logo van de FIA, naast de namen van bonafide FIA-personeelsleden en van het FIA Formule 1-wereldkampioenschap, evenals het F1-logo. Privè Global Events is echter niet geautoriseerd door de FIA om hospitality packages voor de Grands Prix te verkopen, en de brieven die Privè Global Events aan haar potentiële klanten heeft verstrekt, zijn niet door de FIA verzonden." Het goede nieuws is dat de website van Privè Global Events nu uit de lucht is gehaald.