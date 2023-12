Lars Leeftink

Bernadette Collins, oud hoofdstrateeg van Aston Martin [en daarvoor Racing Point en Force India], kreeg de kans om samen te werken met Sebastian Vettel en Sergio Pérez. Ze kan beide coureurs daardoor goed vergelijken met de huidige dominante coureur van F1: Max Verstappen.

In de podcast Beyond the Grid begon Collins met uiteen te zetten waarom Vettel bij Red Bull zo'n goede coureur bleek die vier titels op rij zou winnen. Haar samenwerking met Vettel bij Aston Martin beviel Collins wel. "Hij begreep heel goed wat je probeerde te bereiken en waarom het wel of niet zou kunnen lukken. Daarnaast had hij een heel goed geheugen van alles dat er in het verleden gebeurd was. Hij had vaak eerdere races doorgenomen, en haalde dan bijvoorbeeld aan wat er in 2010 gebeurd was. Ik had toen zoiets van: zo ver heb ik niet teruggekeken. Veel van de beste coureurs konden net als Sebastian echt een beeld vormen van wat er om hen heen gebeurde, en wat je met de strategie wilde bereiken, dus hij kon zich haast de lijntjes indenken die wij op papier hadden terwijl het zich in het echte leven afspeelde."

Reputatie Pérez

Vervolgens bespreekt Collins de laatste coureur van Red Bull die ze zelf mee mocht maken bij Racing Point en Force India: Pérez. "Ik denk dat zijn reputatie dit jaar een flinke deuk heeft opgelopen. Aan het begin van het jaar, was hij heel sterk, en was ik verrast door hoe sterk hij tegen Max was. Ik heb honderd procent een zwak voor Checo, want Checo was jarenlang de coureur die de punten scoorde in het team, door strategieën te laten werken zoals Rusland 2015 (waar Pérez een ontzettend lange stint afwerkte, red.), en door te doen wat van hem gevraagd werd. Het was erg makkelijk om met hem te werken als het aankomt op het doornemen van de analyse achteraf. Hij was makkelijk om mee te werken als hij een slechte kwalificatie had, want in de race draaide hij de situatie meteen om."

Verstappen domineert Pérez

Ook Collins moet echter toegeven dat Verstappen veel te goed is gebleken voor Pérez, zoals dit ook bij Pierre Gasly en Alex Albon het geval was. "Hij is niet dezelfde coureur als Max is. Max is een veel sterkere coureur. Hij [Pérez] is strategisch waarschijnlijk ook niet zo sterk als Sebastian [Vettel], want Sebastian was heel sterk met de strategie. Maar hij was erg goed met bandenmanagement, en hij werkte erg goed met zijn oude engineer samen om de kwalificaties te verbeteren."