Jan Bolscher

Vrijdag 1 december 2023 13:15

Valtteri Bottas heeft ongeveer 150.000 dollar opgehaald voor het goede doel met zijn eigen blote billen-kalender. Dat kan op complimenten rekenen van voormalig teammaat Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas lijkt sinds zijn overstap van Mercedes naar Alfa Romeo een nieuw mens. De Finse coureur heeft een matje laten groeien, heeft zijn eigen biermerk gelanceerd en gooit daarnaast regelmatig hoge ogen op het internet. Zo ook recent, toen hij zijn eigen naaktkalender lanceerde om geld op te halen voor Movember: een jaarlijks terugkerend evenement om aandacht te vragen voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man meer in het algemeen.

Indrukwekkend bedrag opgehaald

De kalenders gaan voor twintig dollar per stuk over de toonbank, waarbij vijf euro van iedere verkoop naar Movember gaat. Inmiddels heeft Bottas bekendgemaakt dat hij ongeveer 150.000 dollar heeft opgehaald. Het exacte bedrag zal een deze dagen naar buiten worden gebracht. Dat kan op complimenten rekenen van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur spreekt via Instagram zijn lof uit voor zijn voormalig teammaat.

