Brian Van Hinthum

Donderdag 30 november 2023 20:37

Max Verstappen heeft natuurlijk - zoals de meeste fans weten - een bijzondere band met race engineer Gianpiero Lambiase. Het tweetal vecht zo nu en dan de nodige vetes uit op de radio, al lijken ze wel perfect door één deur te kunnen. Ook voormalig engineer Xevi Pujolar is weg van de Nederlander.

In de Formule 1 speelt een race engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Artikel gaat verder onder video

Een machine

Nog voor het tijdperk Lambiase, werkte Verstappen samen met een andere engineer. Bij het team van Toro Rosso, de renstal waar de Nederlander zijn entree maakte in de koningsklasse, werkte hij samen met Pujolar. Het tweetal werkte zo'n anderhalf jaar samen, waarna de Limburger plotseling in het midden van 2016-seizoen zijn overstap naar Red Bull maakte en daar uitgroeide tot een wereldster. Dit tot genoegen van zijn voormalig engineer: "Het is goed om te zien. Hij is een machine. Ik geniet ervan om te zien wat hij doet", vertelt hij tegenover PlanetF1.

Lastige jongen

De Spanjaard vervolgt: "Ik voel me trots dat ik onderdeel van zijn begin ben geweest. Ik ben blij voor hem. Ik kan niet zien hoe ze binnen het team werken, maar aan de manier te merken waarop hij zich gedraagt op de boardradio, is het nog steeds dezelfde gast die elke ronde er volledig voor gaat. Dat maakt soms zeker het verschil." Hij snapt dat Verstappen soms verkeerd overkomt naar de buitenwereld: "Soms lijkt hij een lastige jongen, maar hij wil gewoon de beste zijn." Hij krijgt ten slotte de vraag of hij ooit met een coureur als Verstappen gewerkt heeft: "Niet dat ik weet", klinkt het duidelijk.