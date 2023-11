Lars Leeftink

Donderdag 30 november 2023 16:49 - Laatste update: 16:50

Valtteri Bottas, coureur van Alfa Romeo in F1, is tijdens 'Movember' flink bezig geweest om geld te verzamelen voor het goede doel. De Fin lijkt behoorlijk succesvol te zijn geweest, aangezien de maand nu zo'n beetje afgelopen is en Bottas ongeveer in kan schatten wat het eindbedrag is.

De Fin bracht, nadat zijn billen groot op social media en in het nieuws te vinden waren vanwege een post die hij zelf geplaatst had op Instagram, na veel vraag een kalender uit waar zijn billen vol in de schijnwerpers staan. Dit blijkt een groot succes te zijn, want volgens Bottas loopt het bedrag dat tijdens november verzameld is met deze kalender inmiddels behoorlijk op. Het gehele bedrag gaat naar een goed doel (onder meer voor onderzoek naar prostaatkanker) en dus niet naar Bottas zelf, als onderdeel van 'Movember'.

Bottas reageert

Bottas reageert op Instagram op het succes en weet al ongeveer wat het bedrag is dat hij heeft verzameld. "Heel erg bedankt voor alle steun in november. Met de donaties en de kalenders hebben we samen een aanzienlijk bedrag opgehaald voor movember - wat betekent dat WIJ echt geholpen hebben en veel mensenlevens zullen redden 🙏 De definitieve cijfers worden de komende dagen berekend, maar we hebben het over een bedrag van rond de $150k dat is opgehaald!"