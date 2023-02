Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 februari 2023 14:39

Lewis Hamilton en Max Verstappen waren in 2022 minder in beeld dan Charles Leclerc, zo blijkt uit onderzoek van Motorsport Broadcasting. Het gaat dan om een onderzoek naar de zendtijd van de Britse commerciële rechtenhouder Sky Sports F1.

De aandacht voor de Ferrari-coureur is overigens niet opmerkelijk. Zo was de Monegask aan het begin van het 2022-seizoen de voornaamste uitdager voor de wereldtitel. Verstappen kende aan het begin van het jaar wat pech met het materiaal en wist na een aantal races de koppositie over te nemen, om deze vervolgens niet meer uit handen te geven. Ondanks dat er drie Britten aan de Formule 1 meedoen, was het de Monegask die het vaakst in beeld was.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc boven Sainz

Volgens het onderzoek was de vijfvoudig Grand Prix-winnaar van Ferrari zo'n 13,7 procent in beeld. Het staat in schril contrast met teamgenoot Carlos Sainz, die slechts 4,9 procent van de tijd op de buis te zien was. Sky concentreerde zich in het grootste gedeelte van het seizoen op de Monegask. Daarin nam de zender de tijd voor de analyses van zijn pole positions (negen), voordat zijn kansen op de titel echt waren verdwenen. Teamgenoot Sainz kwam relatief weinig in beeld, maar dat maakte de zender goed door een uniek kijkje achter de schermen aan te bieden bij de Spanjaard, tijdens zijn voorbereiding op de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Verstappen & Hamilton

Wat betreft de titelkandidaten uit 2021 was het Hamilton die nipt van de Nederlander wist te winnen op het gebied van de zendtijd. Zo kon Hamilton genieten van 11,60 procent van de zendtijd, tegenover de 11,56 procent van de Nederlander. Het onderlinge verschil met hun teamgenoten was echter een stuk groter. George Russell genoot van 10,0 procent van de zendtijd, terwijl Sergio Pérez slechts 4,5 procent in beeld was.

