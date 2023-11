Vincent Bruins

Donderdag 30 november 2023 09:31

Geliefd of niet, de Sprint blijft in de Formule 1 volgend jaar. Ook in 2024 zullen er zes verschillende circuits zijn die de sprintweekenden gaan organiseren, maar het zijn niet allemaal dezelfde als afgelopen seizoen. Daarnaast is de kans groot dat de indeling van de sprintweekenden op de schop gaat.

In het sprintformat van 2023 werd er eerst een vrije training verreden op de vrijdagochtend voor de kwalificatie op de late vrijdagmiddag die de startgrid bepaalde voor de Grand Prix van de zondag. De zaterdag stond dan volledig in het teken van de Sprint met eerst de Sprint Shootout en daarna de verkorte race waarin de coureurs uit de top acht punten kregen. Op de zondag werd dan de daadwerkelijke Grand Prix verreden. Afgelopen seizoen hadden Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten en São Paulo de eer om de Sprint te organiseren. Max Verstappen won op de Red Bull Ring, Spa-Francorchamps, Circuit of the Americas en Interlagos. Op de straten van Bakoe was het Sergio Pérez die Charles Leclerc wist te verslaan, en op Lusail pakte Oscar Piastri zijn eerste zege.

Twee nieuwe locaties in 2024

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport zullen twee nieuwe circuits gastheer zijn van een sprintweekend in 2024. Oostenrijk, de Verenigde Staten, Qatar en Brazilië zouden aanblijven voor volgend jaar. Naar verluidt komen daar Shanghai International Circuit, met de terugkeer van de Chinese Grand Prix, en Miami International Autodrome bij. Shanghai en Miami vervangen daarmee Azerbeidzjan en België.

Bij de F1 Commission in Abu Dhabi is met de teams afgesproken dat het format van de Sprint op de schop kan gaan. Een mogelijkheid is dat de Sprint Shootout verplaatst wordt naar de vrijdag na de vrije training. De Sprint zou dan worden gehouden op de zaterdagochtend of vroeg in de middag vóór de kwalificatie. Tussen de Sprint en de kwalificatie zou parc fermé opengaan om teams de kans te geven aan de auto's te sleutelen.