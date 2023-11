Lars Leeftink

Donderdag 30 november 2023 08:04

Carlos Sainz van Ferrari heeft na het F1-weekend in Abu Dhabi zijn teleurstelling geuit over het matige einde van het seizoen voor zijn team, omdat hij tijdens geen van de laatste vier races een podium heeft kunnen scoren.

De Spanjaard eindigde op de vierde plaats in het kampioenschap van de coureurs en was teamgenoot Charles Leclerc tijdens het seizoen lang aan het aftroeven. Toch eindigt de Spanjaard zevende, zes punten achter de Monegaskische coureur. Tot overmaat van ramp leidde het falen van Sainz om punten te scoren tijdens de race aan het einde van het seizoen ertoe dat Ferrari niet tweede werd in het constructeurskampioenschap. Hoewel Leclerc er wel in slaagde om als tweede te eindigen op het Yas Marina Circuit en de coureurs van Mercedes derde en negende werden, kwam Ferrari uiteindelijk drie punten te kort voor P2 bij de constructeurs.

Eerlijke Sainz

Sainz heeft in gesprek met Motorsport.com onthuld wat er mis is gegaan en suggereert dat zijn slechte prestaties al vóór Abu Dhabi begonnen. "Vandaag, de laatste twee weekenden en dit weekend in zijn algemeen zijn niet verlopen zoals ik had verwacht, of zoals we het seizoen hadden willen afsluiten. Ik ben eerlijk gezegd heel teleurgesteld. Niet blij, gezien hoe weinig het scheelde in het constructeurskampioenschap. Maar we zullen de koppen bij elkaar steken en kijken wat we vandaag beter hadden kunnen doen en wat er aan de hand was, want het tempo en het algemene gevoel in de auto waren niet goed."

2024

In 2024 zal Sainz proberen met Ferrari in ieder geval weer tweede te worden bij de constructeurs. De Ferrari is nu voor het tweede jaar op rij erg sterk gebleken tijdens de kwalificaties op zaterdag, maar op zondag is het vooral de betrouwbaarheid, de strategie en de degradatie van de banden die ervoor hebben gezorgd dat het team alleen in Singapore een zege over de streep kon trekken in 2023 en verder amper tot niet in staat was om Red Bull en Max Verstappen uit te dagen. Of dit in 2024 wel mogelijk gaat zijn, is afwachten.