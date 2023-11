Lars Leeftink

Voormalig Formule 1-kampioen Damon Hill gelooft dat Red Bull Racing volgend jaar op moet passen. Red Bull heeft dit seizoen zowel het constructeurs als het coureurskampioenschap op dominante wijze gewonnen, met Max Verstappen die zijn derde wereldkampioenschap al claimde in Qatar. Toch ziet Hill in 2024 een nieuw team als uitdager: McLaren.

Red Bull domineerde in vrijwel elke race van 2023, behalve de Grand Prix van Singapore, een weekend waarin Carlos Sainz zegevierde. Ondanks dat heeft Hill McLaren getipt om een echte kanshebber te zijn om Red Bull en Verstappen in 2024 uit te dagen. "Ik denk dat echt", zei Hill bij Sky Sports. "Het enige dat je als excuus kunt gebruiken, is dat Red Bull is gestopt met het ontwikkelen van hun auto en andere teams de kans hebben gegeven hun achterstand in te halen, dus het lijkt erop dat de teams dichter in de buurt zijn gekomen dan in werkelijkheid het geval is. Het wordt echter steeds moeilijker en moeilijker om de laatste druppels uit een reeks reglementen te wringen en ik denk dat McLaren fantastisch werk levert. Ik denk echt dat ze dit vol kunnen houden. Ze hebben de meeste problemen al opgelost en hebben dit seizoen toch een competitieve auto op de baan gebracht."

Succes McLaren

Ondanks een uitdagende start van het seizoen maakte McLaren in de tweede helft van het jaar een opmerkelijke comeback. Uiteindelijk behaalden ze de vierde plaats in het kampioenschap bij de constructeurs dankzij onder meer Lando Norris, die ternauwernood P4 mis zou lopen in het klassement van de coureurs met slechts één punt verschil met Fernando Alonso. Na zijn succes was expert Naomi Schiff het eens met Hill's oordeel. "Lando is de coureur op de grid die na Verstappen de meeste punten in de tweede seizoenshelft heeft gescoord, dus dat is op zichzelf enorm positief. Ik denk dat hij soms zelfs een paar punten heeft laten liggen en een paar fouten heeft gemaakt toen hij een auto had die echt kon presteren. Ik moet Lando een dikke pluim geven. Hij heeft enorm veel geduld gehad in die McLaren, totdat het zover kwam dat hij eindelijk een auto had waarmee hij op het podium kon komen."

2024 voor McLaren

Nadat het team in 2023 een enorme stap heeft gezet richting het meestrijden om podiumplaatsen en Norris de beste auto heeft gegeven in zijn F1-carrière, is de grote vraag nu vooral of McLaren de volgende stap kan zetten richting Red Bull, iets wat Hill en Schiff dus mogelijk achten. Het zou binnen een jaar tijd een enorme ontwikkeling zijn voor McLaren, dat al jaren niet zover meer voorin te vinden was als in 2023.