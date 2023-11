Lars Leeftink

Woensdag 29 november 2023 16:28

Opvallend nieuws vanuit het kamp van Viaplay. Het ogenschijnlijk in zwaar weer verkerende bedrijf zou op woensdag met de derde kwartaalcijfers komen, nadat deze eerder al met ongeveer een maand werden uitgesteld. Inmiddels is bekendgemaakt dat men wederom de presentatie van die cijfers moet uitstellen. Bekijk de hele video op ons YouTube-kanaal of hieronder!