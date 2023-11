Lars Leeftink

Woensdag 29 november 2023 16:03 - Laatste update: 17:04

McLaren kondigde dinsdag aan dat ze vanaf 2024 in zee gaan met Monster Energy, dat vanaf volgend seizoen een partner zal zijn van het team van Lando Norris en Oscar Piastri. Red Bull Racing reageerde hier gevat op door Norris en McLaren in de maling te nemen.

Monster Energy is de afgelopen veertien jaar actief geweest in de Formule 1 als sponsor van Mercedes en Lewis Hamilton. Daar komt vanaf 2024 dus een einde aan, aangezien dinsdag bekend werd dat het wereldberoemde merk de overstap gaat maken van Mercedes naar McLaren. Monster Energy is natuurlijk een concurrent van Red Bull, twee bedrijven die actief zijn in de markt van de energiedrankjes.

Red Bull reageert

Namens Red Bull besloot het Red Bull Racing-team concurrent McLaren in de maling te nemen door, vlak na de aankondiging van de samenwerking tussen Monster Energy en McLaren, een video op Instagram te delen. In de video is te zien hoe Norris een slok neemt van een blikje Red Bull, waarschijnlijk van Verstappen. De tekst bij de post: "Lando Norris, we staan altijd achter je als je iets nodig hebt 👐 #givesyouwings".