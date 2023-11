Vincent Bruins

Maandag 27 november 2023 18:39

Alpine, dat eenzaam zesde is geworden in de eindstand bij de constructeurs, bleef puntloos in de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi. Pierre Gasly zag een kans op een top tien-klassering in rook opgaan, nadat hij een tik had gekregen van Lewis Hamilton.

Hamilton ving de laatste wedstrijd van het seizoen op het Yas Marina Circuit aan vanaf de elfde positie. Hij won meteen een plekje vanwege de slechte start van Nico Hülkenberg en later ging de Mercedes-coureur ook nog voorbij aan Gasly. Er was in ronde 15 nog wel even licht contact met de Alpine in de chicane van bochten 6 en 7, en het incident werd dan ook genoteerd, maar niet verder onderzocht. De zevenvoudig wereldkampioen kwam als negende over de streep. Gasly viel op zijn beurt langzaam maar zeker terug. De Fransman verklaart dat hij uiteindelijk best veel tijd is kwijtgeraakt vanwege de schade na de tik van Hamilton. Er bleek later niet alleen een stukje van Hamiltons voorvleugel te zijn afgebroken, maar ook een stuk van Gasly's diffuser. De 27-jarige uit Rouen werd dertiende achter teamgenoot Esteban Ocon.

Vier tienden per ronde langzamer

"Het was niet mijn dag," vertelde Gasly tegenover de aanwezige media. "Ik denk dat de meeste schade al was gedaan, toen Lewis de achterkant van mijn auto raakte en gewoon de hele diffuser vernielde. Ik remde al laat. Ik was verbaasd dat hij zelfs [nog later ging]... Ik denk dat hij rechtdoor was gegaan, als ik er niet was geweest. Ik begon een beetje bandenslijtage te krijgen aan de voorkant en ik blokkeerde een beetje, maar ik haalde nog wel de bocht. En ik denk dat hij zijn rempunt gewoon miste en achterop mij reed. Het was nogal een impact. Het was genoeg om stukken van de diffuser af te breken en te verliezen - niet geweldig dus. Daarna verloor ik een boel downforce." De Alpine-coureur legde uit dat hij sinds het incident zo'n vier tienden van een seconde per ronde verloor. Op het feit dat Hamilton geen straf kreeg, reageerde Gasly: "Aan de ene kant verloor ik 15 à 20 seconden in de race door iets waar ik geen controle over had. Dus dat was wat oneerlijk [tegenover mij]. Aan de andere kant was het gewoon een foutje en raakte hij daarbij de achterkant van mijn auto. Het is moeilijk om te zeggen, maar het heeft me zeker veel gekost."