Deze coureurs komen dinsdag in actie tijdens de F1 Young Driver Test in Abu Dhabi

Remy Ramjiawan

Maandag 27 november 2023 11:53

Het Formule 1-seizoen is afgelopen weekend in Abu Dhabi weliswaar afgesloten, maar dat betekent niet dat het werk van de teams erop zit in 2023. Zo vindt dinsdag de Young Driver Test op het Yas Marina Circuit plaats en dat betekent dat er diverse coureurs nog in actie zullen gaan komen.

De Young Driver Test is de kans voor jonge coureurs om zichzelf in de kijker te spelen bij Formule 1-teams. Daar waar teams in het verleden de vrije hand hadden wat betreft de testtijd, is dat anno 2023 toch wel redelijk ingeperkt. Dat betekent ook dat jonge talenten niet zomaar meer kunnen testen en daarom wordt aan het eind van elk seizoen een sessie ingelast om talenten rijtijd te geven.

F1 Young Driver test

Voor teams is het ook interessant om talenten achter het stuur te zien, zonder dat daarbij de druk van een Grand Prix-weekend komt kijken. De meeste teams zullen coureurs uit hun eigen opleidingsprogramma laten rijden, dat zouden namelijk de coureurs moeten zijn die op den duur naar de Formule 1 komen.

In het verleden waren er strenge regels omtrent wie er aan de Young Drivers Test mochten meedoen. Al werden die regels in 2020 enigszins versoepeld, wat vervolgens weer voor wat ophef zorgde. Aanvankelijk konden coureurs alleen in aanmerking komen als ze maximaal aan twee Grands Prix hadden meegedaan. Vanuit de F1 was de beredenatie dat op deze manier nieuwe en jonge talenten hun kans zouden krijgen. Toch werd dat reglement in 2020 op de schop gegooid en dat had te maken met de gevolgen van de pandemie. Coureurs die in 2020 niet hadden geracet, maar wel in de voorgaande jaren, mochten ineens ook meedoen. Dat zorgde ervoor dat Fernando Alonso voor Alpine mocht uitkomen tijdens de YDT van 2020.

Niet alleen jonge coureurs krijgen dinsdag de kans op het Yas Marina Circuit, bandenleverancier Pirelli geeft de teams namelijk ook de mogelijkheid om de C0-band te testen. Daarvoor mogen de teams de gebruikelijke rijders inzetten.

Voorlopig bekende namen die meedoen aan YDT

Team Coureur Red Bull Racing n.n.b. Mercedes Frederik Vesti Ferrari Robert Schwartzman McLaren n.n.b. Aston Martin Felipe Drugovich Alpine n.n.b. Williams Zak O’Sullivan & Franco Colapinto AlphaTauri Ayumu Iwasa Alfa Romeo n.n.b. Haas Oliver Bearman & Pietro Fittipaldi

Rookiest VT1 in Abu Dhabi

Alleen Red Bull Racing, Alpine, McLaren en Sauber Alfa Romeo hebben nog niet bekend gemaakt wie er dinsdag voor hen de Young Driver Test gaat rijden. Afgelopen vrijdag kwamen er ook een aantal rookies in actie, als onderdeel van de verplichte rookietest. Red Bull Racing koos voor Jake Dennis en Isack hadjar. McLaren liet IndyCar-coureur Patricio O'Ward rijden, Alpine koos voor Jack Doohan en Théo Pourchaire kwam voor Sauber Alfa Romeo uit. Mogelijk dat de teams deze namen ook aankomende dinsdag zullen gaan inzetten.