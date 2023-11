Redactie

Zondag 26 november 2023 16:29

Het Formule 1-seizoen zit erop, en bij sommigen is de pijp - terecht - behoorlijk leeg. Zo ging ook de sport zelf even de mist in bij het in beeld brengen van het eindklassement. Op plek 22 was ene Paul de Vries te zien, met een AlphaTauri-logo achter zijn naam, maar rijdend voor het team van Trident. Een foutje natuurlijk, maar op social media wordt er hard om gelachen.

