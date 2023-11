Vincent Bruins

Zaterdag 25 november 2023 21:03

De FIA besloot in te grijpen naar aanleiding van uitspraken op de verhitte persconferentie in Las Vegas vorige week. Toto Wolff en Frédéric Vasseur moesten in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi allebei verantwoording komen afleggen tegenover de stewards na een aantal boze uitspraken. De teambaas van Mercedes applaudisseert deze beslissing.

In de gokstad reed Carlos Sainz over een putdeksel en moest vanwege de schade en de onderdelen die vervangen moesten worden, een gridstraf incasseren. De teambaas van Ferrari vond dit niet eerlijk: "We hebben de monocoque, de motor, de batterij compleet beschadigd. Ik vind het gewoon onacceptabel. Dit kost ons een fortuin. Deze sessie voor Carlos is fucked up," zo liet Vasseur toen optekenen tegenover de aanwezige media. Wolff vond juist dat Liberty Media, de eigenaren van de Formule 1, complimenten moesten krijgen voor het evenement in Las Vegas. "We praten hier over een fucking putdeksel die is losgeraakt. Het is wel eens eerder gebeurd, het is niets. Het was VT1. Liberty heeft fantastisch werk geleverd en alleen omdat er tijdens VT1 een putdeksel is losgeraakt, moeten we niet gaan lopen klagen."

F-woord glipt er makkelijker uit

Vasseur en Wolff werden allebei op het matje geroepen bij de stewards op het Yas Marina Circuit. Ze zijn na onderzoek van de FIA allebei weggekomen met een waarschuwing. Men is tot de conclusie gekomen dat Vasseur 'extreem boos en gefrustreerd was na de gebeurtenissen tijdens VT1 en dat dit taalgebruik niet gebruikelijk is voor hem'. Wolffs taalgebruik 'was abrupt na een provocatie tijdens de persconferentie en wordt niet gezien als typisch voor de teambaas'. Wolff ziet het als iets positief: "Het is de tweede keer dat ik me ergens moest melden. De laatste keer was in 1984, toen ik 12 was op school. We zijn rolmodellen, we vertegenwoordigen de sport en voor sommigen onder ons is Engels niet de moedertaal, dus dan glipt het F-woord er makkelijker uit." De Oostenrijker benadrukte tegenover de aanwezige media dat dit soort taal niet gebruikt moet worden voor een jong publiek. "Dit incident over schelden, waarvan ik applaudisseer dat we het met zijn allen stoppen, daar zijn regels en richtlijnen voor waar we ons aan moeten houden in het beste belang van de sport."