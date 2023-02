Brian Van Hinthum

Maandag 6 februari 2023 20:47

Charles Leclerc heeft maandag in Abu Dhabi zijn eerste kilometers van het jaar gemaakt en de Monegask deed dat wel in een hele bijzondere bolide. Leclerc kreeg namelijk de Ferrari F2003-GA tot zijn beschikking, waarmee Michael Schumacher in 2003 de wereldtitel wist op te eisen met vijf overwinningen.

Leclerc tekende in 2019 een contract voor maar liefst vijf jaar bij de Scuderia, maar met het 2023-seizoen voor de deur lijkt dat alweer een eeuwigheid geleden. De 25-jarige coureur deed het afgelopen jaar in de eerste maanden van het kampioenschap goed mee om de titel, maar zag vervolgens hoe hij en zijn team terugvielen in de standen. Gestuntel aan de pitmuur en een aantal eigen foutjes zorgden er al snel voor dat Max Verstappen een comfortabele voorsprong in het wereldkampioenschap wist op te bouwen. Uiteindelijk hoopt Leclerc veel geleerd te hebben van het seizoen en in 2023 opnieuw een gooi te doen naar de titel.

F2003-GA

Over iets meer dan een week gaat overigens het doek van de gloednieuwe Ferrari waarmee Leclerc zal hopen voor het eerst sinds Raikkonen in 2007 succes te boeken. Op 14 februari is het zover. Zijn eerste kilometers van het jaar zitten er in ieder geval al weer op. Leclerc kreeg op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi de gelegenheid om zijn kunsten te vertonen in de Ferrari F2003-GA, de bolide waarmee Schumacher in 2003 met twee punten voorsprong op Kimi Raikkonen het wereldkampioenschap wist te pakken. Bekijk de beelden hieronder en geniet van het oorverdovende geluid van de loeiende V10.

