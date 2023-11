Lars Leeftink

Vrijdag 24 november 2023 21:41 - Laatste update: 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werden de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi verreden, reageerde zowel Max Verstappen als Toto Wolff op de uitspraken van Christian Horner van eerder deze week, was er een gerucht dat de vader van Hamilton degene zou zijn geweest die geïnformeerd had bij Red Bull over een stoeltje naast Verstappen en was Verstappen al op de hoogte van het nieuws rondom het avontuur van Nyck de Vries in de WEC. Dit is de GPFans Recap van 24 november.

Russell en Leclerc sluiten trainingen af op P1

Vrijdag begon het F1-weekend in Abu Dhabi met de eerste twee vrije trainingen. De eerste vrije training stond in het teken van rookies, want er waren maar liefst tien jonge coureurs die de vaste coureurs af zouden lossen tijdens de eerste sessie van het weekend. George Russell eindigde op P1, voor Felipe Drugovich en Daniel Ricciardo. Charles Leclerc zou tijdens VT2 op P1 eindigen, voor Lando Norris en Max Verstappen. De sessie, waaraan de twintig vaste coureurs weer deelnamen, werd ontsierd door twee crashes en rode vlaggen. Daardoor reden de coureurs maar een halfuur in plaats van een uur tijdens de sessie. Samenvatting van VT1 lezen? Klik hier! Samenvatting van VT2 lezen? Klik hier!

Verstappen kan niet veel met vrijdag in Abu Dhabi: "Ik heb niet veel geleerd vandaag"

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi was voor de coureurs een sessie die maar een halfuur in plaats van een uur duurde vanwege twee rode vlaggen. Max Verstappen heeft daardoor dan ook nog niet veel geleerd, aldus de Nederlander zelf. Verstappen is van mening dat er nog veel aan de balans gewerkt moet worden. Tevens was hij niet zo blij met zijn collega's, die tijdens de herstart na de rode vlaggen nogal langzaam naar buiten gingen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen reageert op Toyota-nieuws De Vries: 'Wist het stiekem al'

Nyck de Vries gaat volgend jaar in twee raceklassen in actie komen. Nadat de Nederlander begin dit seizoen na een paar races ontslagen werd door AlphaTauri, zal de coureur in 2024 naast de Formule E ook in actie gaan komen in het FIA World Endurance Championship. De Nederlander heeft namelijk zijn handtekening gezet bij het fabrieksteam van Toyota. Max Verstappen, drievoudig wereldkampioen in F1, was al op de hoogte van het nieuws. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen sluit samenwerking met Hamilton voor altijd uit: "Het zou nooit werken"

Christian Horner heeft met zijn uitspraken die hij op woensdag deed over het vermeende contact tussen Lewis Hamilton zijn management en Red Bull Racing voor flink wat gespreksstof gezorgd. Er werd op donderdag in de paddock, op dit momenteel in Abu Dhabi voor het laatste raceweekend van het seizoen, al veel over gesproken en Max Verstappen gaat nogmaals in op het mogelijke idee. Meer lezen? Klik hier!

'Vader Hamilton heeft navraag gedaan bij Red Bull Racing'

Red Bull-teambaas Christian Horner maakte dus veel los met zijn uitspraken over het feit dat hij dit jaar is benaderd door iemand vanuit het kamp van Lewis Hamilton over een eventueel zitje bij het Oostenrijkse team. De BBC heeft als gevolg van deze uitspraken navraag gedaan bij de renstal. De vader van Hamilton, Anthony Hamilton, zou degene zijn geweest die heeft aangeklopt bij de teambaas van Max Verstappen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen slaat terug naar kritieken: "Ik wil mijn mening geven, zo ben ik opgegroeid"

Het showelement rondom de F1 Grand Prix van Las Vegas viel niet bij iedereen in de smaak. Zeker Max Verstappen was niet te spreken over het gedoe rondom de race in de gokstad. De uitspraken van de regerend wereldkampioen kwamen hem op veel kritiek te staan, maar de Nederlander slaat nu terug naar die kritieken. Meer lezen? Klik hier!